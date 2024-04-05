АРМА виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.
За новими правилами, всі продажі арештованого майна проводяться виключно на Prozzoro.Продажі.
АРМА визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука 25 квітня. До 19 квітня Агентство приймає документи від юросіб — потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників.
Дата проведення аукціону та початкова вартість лотів наразі не визначені. АРМА обіцяє розкрити цю інформацію на своєму сайті.
У 2021 році НАЗК заявляло, що Медведчук не вніс до декларації за 2020 рік чотири автомобілі преміумкласу, включно з Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн грн.
Водночас у декларації були вказані елітні наручні годинники Breguet, Rolex, які належали Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.
- Україна передала Росії Медведчука у вересні 2022 року в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.
- 21 березня 2024 року АРМА оголосила конкурс на організатора аукціону з продажу яхти Медведчука: її оцінюють у 130 млн євро.