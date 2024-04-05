АРМА виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука

Раніше НАЗК оцінило Maybach Медведчука у 24 млн грн

Колаж: пресслужба АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна проводяться виключно на Prozzoro.Продажі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

АРМА визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука 25 квітня. До 19 квітня Агентство приймає документи від юросіб — потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників.

Дата проведення аукціону та початкова вартість лотів наразі не визначені. АРМА обіцяє розкрити цю інформацію на своєму сайті.

У 2021 році НАЗК заявляло, що Медведчук не вніс до декларації за 2020 рік чотири автомобілі преміумкласу, включно з Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн грн.

Водночас у декларації були вказані елітні наручні годинники Breguet, Rolex, які належали Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

Україна передала Росії Медведчука у вересні 2022 року в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.

21 березня 2024 року АРМА оголосила конкурс на організатора аукціону з продажу яхти Медведчука: її оцінюють у 130 млн євро.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube