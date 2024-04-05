АРМА выставляет на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
По новым правилам все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на Prozzoro.Продажи.
АРМА определит организатора аукциона по продаже имущества Медведчука 25 апреля. До 19 апреля Агентство принимает документы от юрлиц — потенциальных реализаторов Maybach и элитных часов.
Дата проведения аукциона и начальная стоимость лотов пока не определены. АРМА обещает раскрыть эту информацию на своем сайте.
В 2021 году НАПК заявляло, что Медведчук не внес в декларацию за 2020 год четыре автомобиля премиум-класса, включая Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн грн.
При этом в декларации были указаны элитные наручные часы Breguet, Rolex, которые принадлежали Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.
- Украина передала России Медведчука в сентябре 2022 года в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.
- 21 марта 2024 года АРМА объявила конкурс на организатора аукциона по продаже яхты Медведчука: ее оценивают в 130 млн евро.