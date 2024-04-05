АРМА выставляет на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука

Коллаж: пресс-служба АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По новым правилам все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на Prozzoro.Продажи.

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АРМА определит организатора аукциона по продаже имущества Медведчука 25 апреля. До 19 апреля Агентство принимает документы от юрлиц — потенциальных реализаторов Maybach и элитных часов.

Дата проведения аукциона и начальная стоимость лотов пока не определены. АРМА обещает раскрыть эту информацию на своем сайте.

В 2021 году НАПК заявляло, что Медведчук не внес в декларацию за 2020 год четыре автомобиля премиум-класса, включая Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн грн.

При этом в декларации были указаны элитные наручные часы Breguet, Rolex, которые принадлежали Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.

Украина передала России Медведчука в сентябре 2022 года в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.

21 марта 2024 года АРМА объявила конкурс на организатора аукциона по продаже яхты Медведчука: ее оценивают в 130 млн евро.

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