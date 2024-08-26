Рекорд за восемь лет работы. АРМА в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн от управления арестованными активами. Это самая большая сумма за все восемь лет работы Агентства.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Кроме того, в июле АРМА закончило передачу в госуправление активов Межигорья. Через 10 лет после открытия бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича для всех средства с билетов, аренды и других аспектов функционирования парка будут идти в бюджет.

"Настораживает, что во время проведения ревизии движимого имущества для передачи в госуправление было обнаружено более 500 объектов, ранее не числившихся в описаниях, в частности, произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и другие ценные предметы", – говорится в июльском дайджести по работе АРМА.

По результатам электронных аукционов на портале Prozorro.Продажи в июле АРМА реализовало:

→ ноутбуки MacBook и моноблоки iMac от Apple по цене 8,61 млн грн. Также покупатель уплатил 3,04 млн грн таможенных платежей;

→ багги Traxter, принадлежавший Виктору Медведчуку, по цене 761 800 грн;

→ мобильные телефоны Apple, Poco, Xiaomi, Doogee на сумму 11,7 млн грн. Также покупатель уплатил 10,65 млн грн таможенных платежей;

→ планшеты и компьютеры Apple, Xiaomi, Redmi, Samsung на сумму 3,27 млн грн и 1,82 млн грн таможенных платежей.

Что касается яхты Royal Romance, которая принадлежала Медведчуку, то в июле АРМА получило определение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева, которое дает разрешение Агентству управлять этим активом.

Вместе с этим, это определение не дает возможности АРМА реализовывать яхту. Агентство обратилось в Офис генпрокурора с запросом изменить определение и предоставить право на реализацию.

Впрочем, остается нерешенной проблема с отменой ареста на яхту Окружным судом города Сплит из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора.