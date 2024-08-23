АРМА показало часы Медведчука – фото

Коллекцию часов экс-лидера ОПЗЖ на 10,6 млн грн выставили на Prozzoro.Продажи

Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило аукционы по продаже коллекции наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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20 лотов, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн, уже выставлены на Prozzoro.Продажи. Торги запланированы на 6 сентября.

Самым дорогим лотом являются часы Breguet 4416К, оцененные почти в 1,89 млн грн.

С более чем 1,27 млн грн будут стартовать торги по Patek Philippe с легкими царапинами на браслете.

Одни из часов Dolce & Gabbana АРМА оценило в 922 463 грн.

Самый дешевый лот стоит 2500 грн – это наручные часы с надписью на циферблате "Госрезерв Украины".

Часы "Москва Кремль" уйдут с молотка при стартовой цене в 17 500 грн.

Также продаются часы Parmigiani Fleurier с изображением жены экс-нардепа Оксаны Марченко. Их оценили более чем в 300 000 грн.

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций. Аукционы продлятся 14 дней.