АРМА показало годинники Медведчука – фото

Колекцію годинників екслідера ОПЗЖ на 10,6 млн грн виставили на Prozzoro.Продажі

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило аукціони з продажу колекції наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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20 лотів, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн, вже виставлено на Prozzoro.Продажі. Торги заплановані на 6 вересня.

Найдорожчим лотом є годинник Breguet 4416К, оцінений у майже 1,89 млн грн.

З більш як 1,27 млн грн стартуватимуть торги за Patek Philippe з легкими подряпинами на браслеті.

Один із годинників Dolce & Gabbana АРМА оцінило у 922 463 грн.

Найдешевший лот коштує 2500 грн – це наручний годинник з написом на циферблаті "Держрезерв України".

Годинник "Москва Кремль" піде з молотка за стартової ціни у 17 500 грн.

Також продається годинник Parmigiani Fleurier із зображенням дружини екснардепа Оксани Марченко. Його оцінено у понад 300 000 грн.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.