АРМА показало годинники Медведчука – фото
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило аукціони з продажу колекції наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.
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20 лотів, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн, вже виставлено на Prozzoro.Продажі. Торги заплановані на 6 вересня.
Найдорожчим лотом є годинник Breguet 4416К, оцінений у майже 1,89 млн грн.
З більш як 1,27 млн грн стартуватимуть торги за Patek Philippe з легкими подряпинами на браслеті.
Один із годинників Dolce & Gabbana АРМА оцінило у 922 463 грн.
Найдешевший лот коштує 2500 грн – це наручний годинник з написом на циферблаті "Держрезерв України".
Годинник "Москва Кремль" піде з молотка за стартової ціни у 17 500 грн.
Також продається годинник Parmigiani Fleurier із зображенням дружини екснардепа Оксани Марченко. Його оцінено у понад 300 000 грн.
Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.
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