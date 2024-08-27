Расходы госбюджета на оборону достигли 1 трлн грн с начала года
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 трлн грн в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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В июле из госбюджета использовано 161,6 млрд грн на нужды обороны.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания
- медицинское обеспечение
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
В министерстве призывают поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестировать в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины.
- В январе-июле 2024 года расходы госбюджета выросли до 1,8 трлн грн.
- В июле АРМА перечислило в госбюджет 781,4 млн грн. Это рекорд за восемь лет работы.