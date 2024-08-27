Расходы госбюджета на оборону достигли 1 трлн грн с начала года

Фото: Миноброны/Facebook

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 трлн грн в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В июле из госбюджета использовано 161,6 млрд грн на нужды обороны.

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания

медицинское обеспечение

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

В министерстве призывают поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестировать в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины.