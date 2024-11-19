Украина значительно увеличила расходы госбюджета в октябре. На что потратили

С начала года расходы госбюджета выросли до 2,7 трлн грн

Фото: пресс-служба НБУ

Расходы госбюджета составили 313 млрд грн в октябре, по сравнению с 249 млрд в сентябре и 286 млрд грн в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины.

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Всего за январь-октябрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 2,7 трлн грн, что на 310,6 млрд грн или на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре расходов больше всего направлено:

- 1041,9 млрд грн – на оплату труда с начислениями (в октябре – 113,2 млрд грн), что на 58 млрд грн больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 789,9 млрд грн (в октябре – 86 млрд грн).

- 416,9 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг. Из них 228,7 млрд грн – на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг.

- 466 млрд грн – на социальное обеспечение: выплату пенсий, пособий, стипендий (в октябре – 54,2 млрд грн). Из них – 29,6 млрд грн на жилищные субсидии и льготы гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение бытового топлива.

- 266,5 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям (в октябре – 41,9 млрд грн).

- 243,6 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в октябре – 26,1 млрд грн), что на 56,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- 147 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в октябре – 16,2 млрд грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 21,3 млрд грн.