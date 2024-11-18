Проект госбюджета-2025 готов к голосованию в Раде. Комитет утвердил финальные правки
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил проект государственного бюджетна на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
Голосование в зале парламента за законопроект о госбюджете-2025 во втором чтении и в целом состоится на этой неделе, уточнил народный депутат Ярослав Железняк.
Из финального варианта проекта бюджета исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе и исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ.
Также комитет утвердил следующие правки:
- Направить $2 млрд (90 млрд грн) кредитных средств, которые поступят в государственный бюджет от Великобритании, на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия.
- Оставить 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменить субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.
- Позволить прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн).
- Направить128 млн грн Укрзалізниці на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры. Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств.
- Направить 277,1 млн грн Национальной Академии Наук, в том числе на исследования в военной сфере.
В остальном проект госбюджета на 2025 год был поддержан в поданном правительством варианте, подтвердила Пидласа.
- 31 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. Он предусматривал доходы 2,34 трлн грн и расходы 3,94 трлн грн. Согласно регламенту, рассмотрение во втором чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на следующий год завершается не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря. Ране в октябре Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, который идет в паре с государственным бюджетом.