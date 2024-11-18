Проект госбюджета-2025 готов к голосованию в Раде. Комитет утвердил финальные правки

Голосование по гостбюджету-2025 запланировано на эту неделю

Фото: пресс-служба парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил проект государственного бюджетна на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Голосование в зале парламента за законопроект о госбюджете-2025 во втором чтении и в целом состоится на этой неделе, уточнил народный депутат Ярослав Железняк.

Из финального варианта проекта бюджета исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе и исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ.

Также комитет утвердил следующие правки:

Направить $2 млрд (90 млрд грн) кредитных средств, которые поступят в государственный бюджет от Великобритании, на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия. Оставить 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменить субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн. Позволить прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн). Направить128 млн грн Укрзалізниці на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры. Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств. Направить 277,1 млн грн Национальной Академии Наук, в том числе на исследования в военной сфере.

В остальном проект госбюджета на 2025 год был поддержан в поданном правительством варианте, подтвердила Пидласа.