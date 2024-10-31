Рада приняла проект госбюджета на 2025 год в первом чтении: основные цифры

Проект государственного бюджета на 2025 года прошел первое чтение. "За" – 247 депутатов

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 31 октября, приняла проект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

Проект, предусматривающий доходы 2,34 трлн грн и расходы 3,94 трлн грн, поддержали 247 депутатов.

По сравнению с текущим годом дефицит бюджета должен сократиться с 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Его почти полностью собираются профинансировать заимствованиями, в основном – внешними (от Международного валютного фонда, Евросоюза, Всемирного банка и других официальных кредиторов).

Финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Больше всего средств получит Министерство обороны, на 2025 год для него предусмотрено 1,57 трлн грн.

Бюджет на 2025 год предусматривает заморозку прожиточного минимума (2920 грн) и минимальную зарплату (8000 грн) на уровне 2024 года.

Проект также предусматривает, что ФОП с 2025 года снова будут обязаны уплачивать единый социальный взнос. С начала полномасштабной войны ФОП могли не уплачивать ЕСВ, хотя это влияет на зачисление страхового стажа.

Согласно регламенту, рассмотрение во втором чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на следующий год завершается не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря.

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