Рада приняла проект госбюджета на 2025 год в первом чтении: основные цифры
Верховная Рада в четверг, 31 октября, приняла проект государственного бюджета на 2025 год в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
Проект, предусматривающий доходы 2,34 трлн грн и расходы 3,94 трлн грн, поддержали 247 депутатов.
По сравнению с текущим годом дефицит бюджета должен сократиться с 24,1% ВВП до 19,4% ВВП. Его почти полностью собираются профинансировать заимствованиями, в основном – внешними (от Международного валютного фонда, Евросоюза, Всемирного банка и других официальных кредиторов).
Финансирование сектора безопасности и обороны вырастет до 2,22 трлн грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Больше всего средств получит Министерство обороны, на 2025 год для него предусмотрено 1,57 трлн грн.
Бюджет на 2025 год предусматривает заморозку прожиточного минимума (2920 грн) и минимальную зарплату (8000 грн) на уровне 2024 года.
Проект также предусматривает, что ФОП с 2025 года снова будут обязаны уплачивать единый социальный взнос. С начала полномасштабной войны ФОП могли не уплачивать ЕСВ, хотя это влияет на зачисление страхового стажа.
Согласно регламенту, рассмотрение во втором чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на следующий год завершается не позднее 20 ноября, а окончательное принятие – не позднее 1 декабря.
- 10 октября Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, который идет в паре с государственным бюджетом.