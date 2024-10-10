Рада приняла закон о повышении налогов, но без ключевой правки

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла в целом законопроект №11416-д. "За" проголосовали 247 депутатов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Основное положение законопроекта – повышение военного сбора с 1,5% до 5% с 1 октября 2024 года. При этом депутаты при рассмотрении поправок в зале отказались повысить военный сбор для военнослужащих, для них сохраняется ставка 1,5%.

Вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей.

При этом депутаты отклонили поддержанную профильным комитетом поправку о том, кто является плательщиком повышенного военного сбора и что именно является объектом налогообложения. Соответственно, осталась в силе редакция, принятая в первом чтении: 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV групп.

"Эта правка — это половина закона, она физически изложена на десяти страницах", – прокомментировал решение парламента первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк. Он прогнозирует, что из-за этого закон придется переголосовать.

Закон также предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%) и повышение ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25% с 2025 года.