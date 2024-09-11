МВФ назвал дальнейшие ожидания от Украины: повышение налогов, изменения в Таможне

Фото: EPA

Международный валютный фонд поддержал повышение налогов в Украине и реформирование Таможни. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ по итогам работы миссии в Киеве.

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"Бюджет 2025 года должен учитывать финансовые ограничения и цели обеспечения устойчивости долга, а решительные усилия по мобилизации внутренних доходов имеют решающее значение", – говорится в документе.

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В МВФ считают, что дополнительные поступления должны увеличиться в 2025 году и далее, "чтобы создать пространство для критически важных затрат, сохранить необходимые буферы и восстановить фискальную устойчивость".

Для этого Украине придется усиливать налоговую политику и прилагать "неустанные усилия по закрытию существующих возможностей для уклонения от уплаты налогов, улучшения соблюдения требований и борьбы с теневой экономикой в соответствии с Национальной стратегией доходов (NRS)".

Законодательство о реформировании Таможенного кодекса, добавили в МВФ, должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней, тогда как должны быть установлены надежные процессы по выбору постоянного главы таможни и других ключевых руководящих должностей.

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Ранее глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей говорил, что анонсированное Кабмином повышение налогов повлияет на готовность доноров поддерживать Украину.

По его словам, поддержку международных доноров, реструктуризацию коммерческого долга и повышение налогов следует рассматривать как единый пакет для ликвидации дефицита финансирования Украины.