Украина договорилась с МВФ о шестом транше на $1,1 млрд

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Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала пятый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению шестого кредитного транша в размере $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Мы достигли соглашения на уровне персонала с миссией МВФ в Украине – staff level agreement (SLA) достигнуто", – написал он в Facebook.

Миссия работала в Киеве с 4 по 10 сентября. 11 сентября опубликован официальный релиз МВФ.

"Мы достигли договоренностей относительно параметров политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальных и монетарных властей", – отметил глава НБУ.

Теперь на очереди по процедуре рассмотрение этих договоренностей Советом директоров МВФ. Когда они будут одобрены, Украина получит следующий транш по программе – это около $1,1 млрд.

Справка Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины.



Программа реализуется в два этапа (военный и послевоенный) и предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 млрд СПЗ (эквивалент $15,6 млрд).



Транши по программе предоставляются по результатам пересмотров. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины.Программа реализуется в два этапа (военный и послевоенный) и предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 млрд СПЗ (эквивалент $15,6 млрд).Транши по программе предоставляются по результатам пересмотров.

"Несмотря на войну, показатели выполнения программы остаются высокими: все количественные критерии эффективности к концу июня были выполнены, как и структурный маяк, предусмотренный для этого пересмотра", – говорится в заявлении руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

В МВФ подчеркнули, что украинская экономика оставалась устойчивой в первой половине 2024 года, однако "риски для перспектив остаются исключительно высокими".

Прогнозируется, что рост реального ВВП в Украине составит 2,5-3,5%. К концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%.

"Продолжение войны приведет к новым потребностям в финансировании и потребует решительных политических усилий со стороны властей, а также широкомасштабной поддержки доноров", – подчеркнули в МВФ.

Миссия МВФ поддержала повышение налогов, таможенную реформу с независимым избранием главы, создание нового Высшего административного суда, реформирование Счетной палаты, проведение первого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

Возобновление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться до конца декабря.