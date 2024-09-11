Украина договорилась с МВФ о шестом транше на $1,1 млрд
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Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала пятый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению шестого кредитного транша в размере $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Мы достигли соглашения на уровне персонала с миссией МВФ в Украине – staff level agreement (SLA) достигнуто", – написал он в Facebook.

Миссия работала в Киеве с 4 по 10 сентября. 11 сентября опубликован официальный релиз МВФ.

"Мы достигли договоренностей относительно параметров политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальных и монетарных властей", – отметил глава НБУ.

Теперь на очереди по процедуре рассмотрение этих договоренностей Советом директоров МВФ. Когда они будут одобрены, Украина получит следующий транш по программе – это около $1,1 млрд.

Справка
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины.

Программа реализуется в два этапа (военный и послевоенный) и предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 млрд СПЗ (эквивалент $15,6 млрд).

Транши по программе предоставляются по результатам пересмотров. 

"Несмотря на войну, показатели выполнения программы остаются высокими: все количественные критерии эффективности к концу июня были выполнены, как и структурный маяк, предусмотренный для этого пересмотра", – говорится в заявлении руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

В МВФ подчеркнули, что украинская экономика оставалась устойчивой в первой половине 2024 года, однако "риски для перспектив остаются исключительно высокими".

Прогнозируется, что рост реального ВВП в Украине составит 2,5-3,5%. К концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%.

"Продолжение войны приведет к новым потребностям в финансировании и потребует решительных политических усилий со стороны властей, а также широкомасштабной поддержки доноров", – подчеркнули в МВФ.

Миссия МВФ поддержала повышение налогов, таможенную реформу с независимым избранием главы, создание нового Высшего административного суда, реформирование Счетной палаты, проведение первого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

Возобновление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться до конца декабря.

Андрей ПышныйМВФНБУфинансовая помощьEFF