Україна домовилась із МВФ про шостий транш на $1,1 млрд

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Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу п’ятий перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення шостого кредитного траншу розміром $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

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"Ми досягли угоди на рівні персоналу з місією МВФ в Україні – staff level agreement (SLA) досягнуто", – написав він у Facebook.

Місія працювала в Києві з 4 по 10 вересня.

"Ми досягли домовленостей щодо параметрів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни, на наступний період програми. Важливими залишаються ефективна взаємодія фіскальної та монетарної влади", – зазначив глава НБУ.

Тепер на черзі за процедурою розгляд цих домовленостей Радою директорів МВФ. Коли вони будуть схвалені, Україна отримає наступний транш за програмою, це близько $1,1 млрд.

Довідка Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України.



Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).



Транші за програмою надаються за результатами переглядів. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України.Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).Транші за програмою надаються за результатами переглядів.

"Всупереч війні, показники виконання програми залишаються високими: всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня були виконані, як і структурний маяк, передбачений для цього перегляду", – йдеться в заяві керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

У МВФ наголосили, що українська економіка була стійкою в першій половині 2024 року, однак "ризики для перспектив залишаються виключно високими".

Прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5-3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

"Продовження війни спричинить нові потреби у фінансуванні та вимагатиме рішучих політичних зусиль з боку влади, а також широкомасштабної підтримки донорів", – наголосили у МВФ.

Місія МВФ підтримала підвищення податків, митну реформу з незалежним обранням голови, створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро.

Відновлення діяльності незалежної наглядової ради Укренерго має відбутися до кінця грудня.