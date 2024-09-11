Україна домовилась із МВФ про шостий транш на $1,1 млрд
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Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу п’ятий перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення шостого кредитного траншу розміром $1,1 млрд (834,8 млн СПЗ). Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

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"Ми досягли угоди на рівні персоналу з місією МВФ в Україні – staff level agreement (SLA) досягнуто", – написав він у Facebook. 

Місія працювала в Києві з 4 по 10 вересня. 

"Ми досягли домовленостей щодо параметрів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни, на наступний період програми. Важливими залишаються ефективна взаємодія фіскальної та монетарної влади", – зазначив глава НБУ.

Тепер на черзі за процедурою розгляд цих домовленостей Радою директорів МВФ. Коли вони будуть схвалені, Україна отримає наступний транш за програмою, це близько $1,1 млрд.

Довідка
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України.

Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. 

"Всупереч війні, показники виконання програми залишаються високими: всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня були виконані, як і структурний маяк, передбачений для цього перегляду", – йдеться в заяві керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

У МВФ наголосили, що українська економіка була стійкою в першій половині 2024 року, однак "ризики для перспектив залишаються виключно високими".

Прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5-3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

"Продовження війни спричинить нові потреби у фінансуванні та вимагатиме рішучих політичних зусиль з боку влади, а також широкомасштабної підтримки донорів", – наголосили у МВФ.

Місія МВФ підтримала підвищення податків, митну реформу з незалежним обранням голови, створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати, проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро.

Відновлення діяльності незалежної наглядової ради Укренерго має відбутися до кінця грудня.

МВФНБУфінансова допомогаАндрій ПишнийEFF