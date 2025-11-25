Офіційний курс долара в Україні знову оновив рекорд. Попередній протримався один день
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара США на 26 листопада на рівні 42,4015 грн/$. Про це йдеться на сайті НБУ.
Таким чином регулятор знизив офіційний курс гривні щодо долара на три копійки порівняно з сьогоднішнім (42,3713 грн/$).
Курс 25 листопада був новим історичним максимумом вартості долара США в Україні.
17 жовтня Bloomberg писало, що Міжнародний валютний фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні. МВФ вважає, що послаблення курсу може підвищити доходи від експорту й полегшити фінансування бюджету, що значною мірою залежить від зовнішньої допомоги.
Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що МВФ не висував Україні вимоги проводити "контрольовану девальвацію".
- Наприкінці жовтня офіційний курс долара вперше з січня перевищив 42 грн. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій казав, що причиною є дія сезонного чинника.
