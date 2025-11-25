Офіційний курс долара в Україні знову оновив рекорд. Попередній протримався один день
Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України встановив офіційний курс гривні до долара США на 26 листопада на рівні 42,4015 грн/$. Про це йдеться на сайті НБУ.

Таким чином регулятор знизив офіційний курс гривні щодо долара на три копійки порівняно з сьогоднішнім (42,3713 грн/$).

Курс 25 листопада був новим історичним максимумом вартості долара США в Україні.

Офіційний курс долара в Україні знову оновив рекорд. Попередній протримався один день
Інфографіка: НБУ

17 жовтня Bloomberg писало, що Міжнародний валютний фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні. МВФ вважає, що послаблення курсу може підвищити доходи від експорту й полегшити фінансування бюджету, що значною мірою залежить від зовнішньої допомоги.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що МВФ не висував Україні вимоги проводити "контрольовану девальвацію".

Читайте також
МВФ хоче слабшу гривню – НБУ проти. Навіщо Україні девальвація і що буде з курсом
  • Наприкінці жовтня офіційний курс долара вперше з січня перевищив 42 грн. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій казав, що причиною є дія сезонного чинника.
рекордкурс долараНБУ