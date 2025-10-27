Офіційний курс долара вперше з січня перевищив 42 грн

Фото: Depositphotos

Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, який починає діяти 28 жовтня, на 7 копійок – до 42,0704 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.

Востаннє долар коштував дорожче, ніж 42 гривні, ще у січні 2025-го.

Офіційний курс гривні щодо долара за останні 12 місяців (Джерело: НБУ)

На початку жовтня 2025 року курс американської валюти в Україні становив близько 41,14 грн/дол. Національний банк на брифінгу минулого тижня сказав, що, попри жовтневу девальвацію, ситуація на валютному ринку залишається під контролем.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, девальвація зумовлена дією сезонного чинника.

Історичний рекорд курсу – 42,2841 грн/дол. – був зафіксований 13 січня 2025 року.