Офіційний курс долара вперше з січня перевищив 42 грн
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, який починає діяти 28 жовтня, на 7 копійок – до 42,0704 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.
Востаннє долар коштував дорожче, ніж 42 гривні, ще у січні 2025-го.
На початку жовтня 2025 року курс американської валюти в Україні становив близько 41,14 грн/дол. Національний банк на брифінгу минулого тижня сказав, що, попри жовтневу девальвацію, ситуація на валютному ринку залишається під контролем.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, девальвація зумовлена дією сезонного чинника.
Історичний рекорд курсу – 42,2841 грн/дол. – був зафіксований 13 січня 2025 року.
- У вересні перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук казав, що Національний банк прогнозує незначне збільшення валютного попиту з боку населення в осінній період.
