НБУ очікує зростання попиту на валюту, але не до рівнів минулого року

Традиційного сезонного сплеску попиту на валюту наприкінці літа – на початку осені цього року не передбачається

Національний банк очікує помірне зростання попиту населення на валюту восени. Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року. На нашу думку, минулого року це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що в населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", – пояснив він.

За словами Ніколайчука, зниження попиту у сегменті фізичних осіб – це також результат політики Нацбанку, спрямованої на забезпечення привабливості гривневих активів та відносної стійкості валютного ринку.

"Крім того, попит на валюту, ймовірно, певною мірою був насичений минулого року. І протягом останніх місяців у населення збіглося це насичення з розумінням того, що, розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", – зазначив перший заступник голови НБУ.

Ніколайчук не побачив ознак того, що попит улітку 2025 року почав повертатися до попередніх рівнів. Так, протягом червня-липня порівняно з травнем чистий попит населення на валюту зріс з $250 до $270-280 млн.

"Це зміна в межах статистичної похибки, якщо порівнювати з чистим попитом минулого року чи на початку цього року. Наприклад, в аналогічний період минулого року попит населення на валюту сягав $1 млрд за місяць. Тобто це абсолютно різного порядку показники", – сказав банкір.

За останніми даними НБУ, у серпні цього року чистий попит населення на валюту зріс приблизно до $356 млн, тоді як у серпні 2024-го він становив $777 млн.