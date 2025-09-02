НБУ очікує зростання попиту на валюту, але не до рівнів минулого року
Національний банк очікує помірне зростання попиту населення на валюту восени. Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Очікуємо на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року. На нашу думку, минулого року це значною мірою був ще відкладений попит, пов'язаний з тим, що в населення не було можливості вільно купувати валюту в попередні роки внаслідок валютних обмежень", – пояснив він.
За словами Ніколайчука, зниження попиту у сегменті фізичних осіб – це також результат політики Нацбанку, спрямованої на забезпечення привабливості гривневих активів та відносної стійкості валютного ринку.
"Крім того, попит на валюту, ймовірно, певною мірою був насичений минулого року. І протягом останніх місяців у населення збіглося це насичення з розумінням того, що, розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом", – зазначив перший заступник голови НБУ.
Ніколайчук не побачив ознак того, що попит улітку 2025 року почав повертатися до попередніх рівнів. Так, протягом червня-липня порівняно з травнем чистий попит населення на валюту зріс з $250 до $270-280 млн.
"Це зміна в межах статистичної похибки, якщо порівнювати з чистим попитом минулого року чи на початку цього року. Наприклад, в аналогічний період минулого року попит населення на валюту сягав $1 млрд за місяць. Тобто це абсолютно різного порядку показники", – сказав банкір.
За останніми даними НБУ, у серпні цього року чистий попит населення на валюту зріс приблизно до $356 млн, тоді як у серпні 2024-го він становив $777 млн.
- У квітні українці купили іноземної валюти на $2,1 млрд (найменше з вересня 2023-го), а продали – на $1,9 млрд (найбільше з лютого 2022-го).
- У травні українці зменшили купівлю валюти, а сальдо валютних операцій населення скоротилося. НБУ фіксував зростання довіри до гривні.
