У липні українці збільшили купівлю валюти до 12-річного максимуму

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У липні 2024 року українці купили готівкову та безготівкову валюту на суму $2,775 млрд, що є рекордом майже за 12 років, свідчать дані НБУ.

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Цей показник перевищує попередній максимум у листопаді 2021 року ($2,698 млрд), але все ж менший за історичний максимум у жовтні 2012 року ($3,34 млрд).

Згідно з даними НБУ, у липні було придбано готівкову валюту на $2,356 млрд, що на $281 млн більше, ніж у червні. Обсяг безготівкової купівлі валюти склав $419 млн, що також перевищує показник червня ($381 млн).

Щодо продажу валюти, то населення реалізувало її на $1,657 млрд: готівкової – на $1,331 млрд (на $140 млн більше, ніж у червні), а безготівкової – на $326 млн (у червні – $293 млн).

Чиста купівля валюти в липні склала $1,117 млрд, що на 15% більше, ніж у червні, коли українці придбали на $972 млн більше, ніж продали.

З початку 2024 року чиста купівля валюти українцями становила $6,355 млрд.

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