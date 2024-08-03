В июле украинцы увеличили покупку валюты до 12-летнего максимума

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В июле 2024 года украинцы купили наличную и безналичную валюту на сумму $2,775 млрд, что является рекордом почти за 12 лет, свидетельствуют данные НБУ.

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Этот показатель превышает предыдущий максимум в ноябре 2021 года ($2,698 млрд), но все же меньше исторического максимума в октябре 2012 года ($3,34 млрд).

Согласно данным НБУ, в июле была приобретена наличная валюта на $2,356 млрд, что на $281 млн больше, чем в июне. Объем безналичной покупки валюты составил $419 млн, что также превышает показатель июня ($381 млн).

Что касается продажи валюты, то население реализовало ее на $1,657 млрд: наличной – на $1,331 млрд (на $140 млн больше, чем в июне), а безналичной – на $326 млн (в июне – $293 млн).

Чистая покупка валюты в июле составила $1,117 млрд, что на 15% больше, чем в июне, когда украинцы приобрели на $972 млн больше, чем продали.

С начала 2024 года чистая покупка валюты украинцами составила $6,355 млрд.

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