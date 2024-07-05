Украина третий месяц подряд теряет резервы из-за сокращения финансовой помощи
Международные резервы Украины в июне 2024 года уменьшились третий месяц подряд – на 2,9% до $37,89 млрд, говорится на сайте НБУ. В первые дни июля Украина получила пятый транш МВФ $2,2 млрд, поэтому сейчас резервы возобновились до уровня около $40 млрд.
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"С апреля объемы международной финансовой помощи ожидаемо снизились. В результате валовые [международные] резервы снизились, однако остались на комфортном уровне. Учитывая поступление макрофинансовой помощи от ЕС и транша от МВФ, резервы возобновятся до уровня почти $40 млрд в начале июля", — говорится в опубликованном 4 июля макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
В июне на валютные счета в Национальном банке поступило $2,0 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и еще $407,3 млн от размещения валютных облигаций, тогда как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить $444,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду еще $247,6 млн.
Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в июне уменьшилась до $2,99 млрд (на 2,7% меньше против мая).
Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила резервы НБУ в июне на $111,9 млн.
- В марте 2024 года резервы Украины выросли до $43,8 млрд, что стало новым историческим рекордом. В апреле они снизились до $42,4 млрд.
- Нацбанк прогнозирует, что в течение 2024-2025 годов резервы Украины будут находиться на высоком уровне. С 2026 года финансовая помощь международных партнеров существенно сократится, в результате чего резервы начнут уменьшаться (по действующему прогнозу – до $39 млрд на конец 2026 года).