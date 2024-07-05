Украина третий месяц подряд теряет резервы из-за сокращения финансовой помощи

Национальный банк заявил, что международные резервы Украины остаются на комфортном уровне, хоть и сократились

Фото: НБУ / Flickr

Международные резервы Украины в июне 2024 года уменьшились третий месяц подряд – на 2,9% до $37,89 млрд, говорится на сайте НБУ. В первые дни июля Украина получила пятый транш МВФ $2,2 млрд, поэтому сейчас резервы возобновились до уровня около $40 млрд.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"С апреля объемы международной финансовой помощи ожидаемо снизились. В результате валовые [международные] резервы снизились, однако остались на комфортном уровне. Учитывая поступление макрофинансовой помощи от ЕС и транша от МВФ, резервы возобновятся до уровня почти $40 млрд в начале июля", — говорится в опубликованном 4 июля макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Источник: НБУ

В июне на валютные счета в Национальном банке поступило $2,0 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и еще $407,3 млн от размещения валютных облигаций, тогда как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить $444,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду еще $247,6 млн.

Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в июне уменьшилась до $2,99 млрд (на 2,7% меньше против мая).

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила резервы НБУ в июне на $111,9 млн.