Резервы Украины выросли до $43,8 млрд. Это новый исторический рекорд

Беспрецедентный по объемам финансовой помощи март вывел резервы НБУ на новый исторический максимум

Фото: НБУ / Flickr

Международные резервы Украины в марте 2024 года выросли на 18% – до $43,76 млрд. Это новый исторический рекорд, свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные на его сайте.

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Предыдущий максимум был зафиксирован 1 августа 2023 года – $41,72 млрд.

Такой стремительный рост резервов в течение марта объясняется получением беспрецедентной финансовой помощи от Запада после паузы в несколько месяцев:

→ $4,90 млрд от ЕС;

→ $1,63 млрд от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

→ $1,47 млрд от Канады;

→ $ 880,7 млн от МВФ;

→ $118,2 млн от Японии;

→ $32,4 млн от Сербии.

Еще $286,2 млн на валютные счета Нацбанка поступило благодаря размещению валютных облигаций.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте из резервов использовали лишь $363,5 млн, и еще $728,5 млн Украина выплатила Международному валютному фонду.

Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке составила $1,79 млрд (на 18% больше, чем в феврале).

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины еще на $266 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца грядущего импорта.