Україна отримала $1,5 млрд від Японії та Британії. Березень – рекордний за обсягом фіндопомоги

До державного бюджету України надійшли гроші за кредитом Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії

Офіс Світового банку (Фото: depositphotos.com)

Україна в п'ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Кредит виділили під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

У державний бюджет надійшло $1,4 млрд, бо з метою зниження вартості обслуговування кредиту передбачена капіталізація відсотків з японських грошей у сумі $99,54 млн.

Березень став безпрецедентним за обсягом фінансової допомоги Україні, попри відсутність нових траншів з боку другого за величиною донора – Сполучених Штатів Америки.

З початку місяця Україна отримала близько $9 млрд, зокрема 4,5 млрд євро від Європейської комісії, $880 млн від МВФ, $1,5 млрд від Канади та $230 млн від Японії.