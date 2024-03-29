Украина получила $1,5 млрд от Японии и Британии. Март стал рекордным по объему финпомощи

В государственный бюджет Украины поступили деньги по кредиту Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании

Офис Всемирного банка (Фото: depositphotos.com)

Украина в пятницу, 29 марта, получила $1,5 млрд на поддержку развития (Development Policy Loan, DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Кредит выделили под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

В государственный бюджет поступило $1,4 млрд, поскольку с целью снижения стоимости обслуживания кредита предусмотрена капитализация процентов с японских денег на сумму $99,54 млн.

Март стал беспрецедентным по объему финансовой помощи Украине, несмотря на отсутствие новых траншей со стороны второго по величине донора – Соединенных Штатов Америки.

С начала месяца Украина получила около $9 млрд, в том числе 4,5 млрд евро от Европейской комиссии, $880 млн от МВФ, $1,5 млрд от Канады и $230 млн от Японии.