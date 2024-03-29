Украина получила $1,5 млрд от Японии и Британии. Март стал рекордным по объему финпомощи
Украина в пятницу, 29 марта, получила $1,5 млрд на поддержку развития (Development Policy Loan, DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Кредит выделили под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.
В государственный бюджет поступило $1,4 млрд, поскольку с целью снижения стоимости обслуживания кредита предусмотрена капитализация процентов с японских денег на сумму $99,54 млн.
Март стал беспрецедентным по объему финансовой помощи Украине, несмотря на отсутствие новых траншей со стороны второго по величине донора – Соединенных Штатов Америки.
С начала месяца Украина получила около $9 млрд, в том числе 4,5 млрд евро от Европейской комиссии, $880 млн от МВФ, $1,5 млрд от Канады и $230 млн от Японии.
- В 2024 году Минфин рассчитывал получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд, но из-за политических разногласий в Конгрессе финансовая помощь со стороны США приостановлена с октября 2023 года.
- 28 марта президент Владимир Зеленский лично позвонил спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону, чтобы убедить его в необходимости поставить на голосование законопроект о помощи Украине.