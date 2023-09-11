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"Надеемся, США будут с нами". Минфин рассчитывает на американские гранты в 2024 году

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 13:36
Фото: Минфин

Украина в августе не получила традиционный грант от США в размере $1,25 млрд на финансирование бюджетных нужд, но министр финансов Сергей Марченко надеется, что деньги продолжат поступать как до конца года, так и в 2024 году. Об этом он сказал в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета.

В 2024 году Минфин хотел бы получить от США финансирование госбюджета на уровне этого года. "Где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем", – сказал министр.

Однако, по его словам, пока сохраняется много неопределенности в этом вопросе.

"Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами", – подытожил Марченко.

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США, а с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $20,48 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.

Андрей Водяный
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