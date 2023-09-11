"Сподіваємося, США будуть з нами". Мінфін розраховує на американські гранти у 2024 році

Україна у серпні не отримала традиційний грант від США в розмірі $1,25 млрд на фінансування бюджетних потреб, але міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що гроші продовжать надходити як до кінця року, так і у 2024-му. Про це він сказав у понеділок, пише Інтерфакс-Україна.

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За його словами, Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету.

У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року. "Десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо", – сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

"Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами", – підсумував Марченко.

У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а з початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $20,48 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.