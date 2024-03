Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу

Європейська комісія у середу, 20 березня, перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги за новою програмою підтримки. Його розмір становить 4,5 млрд євро, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

Ці гроші Україна використовуватиме на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету.

"Сьогодні хороший день для України. Єврокомісія щойно виділила 4,5 млрд євро з 50-мільярдного інструмента Ukraine Facility. І я рада отримати План України, який збільшить інвестиції і зробить ближчою до нашого союзу", – сказала вона.

Dear @Denys_Shmyhal, today is a good day for Ukraine.



The @EU_Commission has just disbursed €4.5 billion from the €50 billion Ukraine Facility.



And I’m glad to receive the Ukraine Plan, to boost investment and move closer to our Union ↓ https://t.co/IGLqy0vCiI