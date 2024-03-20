Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
Європейська комісія у середу, 20 березня, перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги за новою програмою підтримки. Його розмір становить 4,5 млрд євро, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.
Ці гроші Україна використовуватиме на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету.
"Сьогодні хороший день для України. Єврокомісія щойно виділила 4,5 млрд євро з 50-мільярдного інструмента Ukraine Facility. І я рада отримати План України, який збільшить інвестиції і зробить ближчою до нашого союзу", – сказала вона.
Dear @Denys_Shmyhal, today is a good day for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2024
The @EU_Commission has just disbursed €4.5 billion from the €50 billion Ukraine Facility.
And I’m glad to receive the Ukraine Plan, to boost investment and move closer to our Union ↓ https://t.co/IGLqy0vCiI
"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність", – відреагував на отримання грошей прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати у квітні за результатами задовільного виконання визначених реформ та позитивної оцінки Європейської комісії.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС до сьогоднішнього дня надав Україні близько 27,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
- Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня 2023 року.
- У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.