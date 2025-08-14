США внесли до санкційного списку трьох росіян, пов'язаних із криптобіржею Garantex

Фото: Elliptic

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох росіян, пов'язаних із криптобіржею Garantex. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США внесло до списку SDN Павла Каравацького, Олександра Міра Серду та Сергія Менделєєва.

У санкційний реєстр також внесли російські криптовалютні компанії Indefi, Grinex, Exve та зареєстровану у столиці Киргизстану Бішкеку фірму Old Vector. Як стверджує Мінфін США, всі ці структури пов'язані з бізнесменом Сергієм Менделєєвим та групою компаній під брендом A7.

Крім того, Держдепартамент США оголосив про винагороду до $6 млн за інформацію, яка призведе до арешту лідерів Garantex. За інформацію про Олександра Міра Серду обіцяють $5 млн, за дані про інших керівників криптобіржі – $1 млн. За даними РБК, Міра Серда проживає в ОАЕ.

Каравацький, Міра Серда (також відомий як Олександр Нтіфо-Сіао) і Менделєєв – ключові фігуранти справи про російську криптобіржу Garantex. Біржа спеціалізувалася на обміні рублів на стейблкоїни, що використовувалося, зокрема, для обходу санкцій.

У квітні 2022 року США запровадили санкції проти Garantex, проте не за обхід санкцій, а через відмивання понад $100 млн. Біржу звинуватили у сприянні кіберзлочинності, включно з операціями з ринками Hydra та Conti.

У лютому 2025 року Garantex першою з російських криптобірж потрапила під санкції Євросоюзу.