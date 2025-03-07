США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

Фото: Elliptic

Міністерство юстиції США у п'ятницю, 7 березня, повідомило про закриття російської криптовалютної біржі Garantex та заморожування криптоактивів на суму $26 млн.

За даними аналітичної компанії з блокчейну Elliptic, Garantex використовувалася російською елітою для ухилення від санкцій, а також для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, включаючи використання програм-вимагачів, торгівлю на ринку даркнету та крадіжки, які приписують північнокорейській Lazarus Group.

Правоохоронні органи США під керівництвом Секретної служби (USSS) вилучили три домени, які використовувалися біржею для проведення операцій (Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy). Німеччина та Фінляндія у співпраці зі США конфіскували сервери, які забезпечували роботу біржі.

Американський мін'юст також заявив, що раніше отримав копії серверів Garantex, зокрема бази даних клієнтів та бухгалтерську звітність.

За даними США, Garantex з 2019 по 2025 рік контролювали та керували громадянин Литви, який живе в РФ, Олексій Бесчоков, та громадянин Росії, який живе в ОАЕ, Олександр Мира Серда. Американська влада звинувачує адміністраторів біржі у змові з метою відмивання грошей.

За даними міністерства, з квітня 2019 року Garantex опрацювала щонайменше $96 млрд доларів у криптовалютних транзакціях.

Напередодні Garantex повідомила, що американська компанія Tether заблокувала всі її гаманці зі стейблкоїнами USDT на суму понад 2,5 мільярда рублів (майже $28 млн).

У зв'язку з цим Garantex призупинила всі операції на своїй платформі.