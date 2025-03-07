США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

Минюст США сообщил о завершении спецоперации по российской подсанкционной криптобирже

Фото: Elliptic

Министерство юстиции США в пятницу, 7 марта, сообщило о закрытии российской криптовалютной биржи Garantex и замораживании криптоактивов на сумму $26 млн.

По данным аналитической компании по блокчейну Elliptic, Garantex использовалась российской элитой для уклонения от санкций, а также для отмывания доходов, полученных преступным путем, включая использование программ-вымогателей, торговлю на рынке даркнета и кражи, приписываемые северокорейской Lazarus Group.

Правоохранительные органы США под руководством Секретной службы (USSS) изъяли три домена, которые использовались биржей для проведения сделок (Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy). Германия и Финляндия в сотрудничестве с США конфисковали серверы, обеспечивающие работу биржи.

Американский минюст также заявил, что ранее получил копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность.

По данным США, Garantex с 2019 по 2025 год контролировали и руководили живущий в РФ гражданин Литвы Алексей Бесчеков и гражданин России, живущий в ОАЭ, Александр Мира Серда. Американские власти обвиняют администраторов биржи в сговоре с целью отмывания денег.

По данным министерства, с апреля 2019 года Garantex обработала минимум $96 млрд долларов в криптовалютных транзакциях.

Накануне Garantex сообщила, что американская компания Tether заблокировала все ее кошельки со стейблкоинами USDT на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей (около $28 млн).

В связи с этим Garantex приостановила все операции на своей платформе.