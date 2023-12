Україна отримала від Євросоюзу останній транш макрофінансової допомоги

Україна в четвер, 21 грудня, отримала від Євросоюзу останній транш в рамках 18-мільярдної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакета підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга й майбутнього члена", – йдеться в заяві фон дер Ляєн.

Today we disburse the last €1.5 billion of our €18 billion 2023 support package to Ukraine.



We must find an agreement to keep providing Ukraine with the support it needs to recover, rebuild and reform.



We stand by the side of our neighbour, friend and aspiring member. pic.twitter.com/hMXKIGJ2aR