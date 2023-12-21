Україна отримала від Євросоюзу останній транш макрофінансової допомоги
Фото: European Union

Україна в четвер, 21 грудня, отримала від Євросоюзу останній транш в рамках 18-мільярдної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакета підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга й майбутнього члена", – йдеться в заяві фон дер Ляєн.

Гроші Євросоюзу надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 17-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяли щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

Саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

ДОПОВНЕНО о 13:45. Міністерство фінансів України вказало, що у 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки (рік тому це були США). Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.

"Розраховуємо на продовження нашої співпраці у рамках ініціативи Європейської комісії щодо започаткування Ukraine Facility на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро", – сказав міністр Сергій Марченко.