Україна отримала від Євросоюзу останній транш макрофінансової допомоги

Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року

Фото: European Union

Україна в четвер, 21 грудня, отримала від Євросоюзу останній транш в рамках 18-мільярдної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакета підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга й майбутнього члена", – йдеться в заяві фон дер Ляєн.

Today we disburse the last €1.5 billion of our €18 billion 2023 support package to Ukraine.



We must find an agreement to keep providing Ukraine with the support it needs to recover, rebuild and reform.



We stand by the side of our neighbour, friend and aspiring member. pic.twitter.com/hMXKIGJ2aR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Гроші Євросоюзу надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 17-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяли щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

Саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

ДОПОВНЕНО о 13:45. Міністерство фінансів України вказало, що у 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки (рік тому це були США). Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.

"Розраховуємо на продовження нашої співпраці у рамках ініціативи Європейської комісії щодо започаткування Ukraine Facility на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро", – сказав міністр Сергій Марченко.