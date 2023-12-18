Питання 50 млрд євро для України від Євросоюзу відкладається. Саміт готують на 1 лютого
Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що саміт Євросоюзу, на якому мають ще раз розглянути виділення 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого. Про це він сказав у понеділок на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії.
Європейський Союз хоче затвердити "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 року. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ветував це рішення.
За словами Мішеля, Євросоюз спробує переконати Орбана змінити свою думку.
"У четвер і п'ятницю ми зрозуміли, що потрібно трохи більше часу з Угорщиною, щоб вийти на одностайне рішення, необхідне для перегляду багаторічної фінансової програми MFF", – сказав він.
Якщо переконати Орбана не вдасться, то, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європейський Союз до наступного саміту матиме запасний план.
Євросоюз – основний фінансовий донор України, за два роки він виділив майже 26 млрд бюджетної підтримки.
- З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевняла, що ризику припинення фінансування з боку США немає, але Конгрес досі не затвердив гроші на 2024 рік. У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.