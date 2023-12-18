Вопрос 50 млрд евро для Украины от Евросоюза откладывается. Саммит готовят на 1 февраля

Шарль Мишель: Саммит ЕС, на котором будут рассматривать деньги для Украины, состоится 1 февраля

Фото: European Union

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Евросоюза, на котором должны еще раз рассмотреть выделение 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Бельгии.

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Европейский Союз хочет утвердить "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 года. Но во время предыдущего саммита 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал это решение.

По словам Мишеля, Евросоюз попытается убедить Орбана изменить свое мнение.

"В четверг и пятницу мы поняли, что нужно немного больше времени с Венгрией, чтобы выйти на единодушное решение, необходимое для пересмотра многолетней финансовой программы MFF", – сказал он.

Если убедить Орбана не удастся, то, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз к следующему саммиту будет иметь запасной план.

Евросоюз – основной финансовый донор Украины, за два года он выделил почти 26 млрд бюджетной поддержки.

Инфографика: Минфин