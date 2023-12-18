Вопрос 50 млрд евро для Украины от Евросоюза откладывается. Саммит готовят на 1 февраля
Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Евросоюза, на котором должны еще раз рассмотреть выделение 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Бельгии.
По словам Мишеля, Евросоюз попытается убедить Орбана изменить свое мнение.
"В четверг и пятницу мы поняли, что нужно немного больше времени с Венгрией, чтобы выйти на единодушное решение, необходимое для пересмотра многолетней финансовой программы MFF", – сказал он.
Если убедить Орбана не удастся, то, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз к следующему саммиту будет иметь запасной план.
Евросоюз – основной финансовый донор Украины, за два года он выделил почти 26 млрд бюджетной поддержки.
- С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Оксана Маркарова (ранее была министром финансов Украины) уверяла, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, но Конгресс до сих пор не утвердил деньги на 2024 год. В 2024 году Минфин хотел бы получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.