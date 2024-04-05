Резерви України виросли до $43,8 млрд. Це новий історичний рекорд
Міжнародні резерви України в березні 2024 року виросли на 18% – до $43,76 млрд. Це новий історичний рекорд, свідчать дані Національного банку, опубліковані на його сайті.
Попередній максимум був зафіксований 1 серпня 2023 року – $41,72 млрд.
Таке стрімке зростання резервів протягом березня пояснюється отриманням безпрецедентної фінансової допомоги від Заходу після кількамісячної паузи:
→ $4,90 млрд від ЄС;
→ $1,63 млрд від Світового банку під гарантії Японії й Великої Британії;
→ $1,47 млрд від Канади;
→ $880,7 млн від МВФ;
→ $118,2 млн від Японії;
→ $32,4 млн від Сербії.
Ще $286,2 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.
Водночаc на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті з резервів використали лише $363,5 млн, і ще $728,5 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.
Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку становив $1,79 млрд (на 18% більше, ніж у лютому).
Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України ще на $266 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.
- Україна з жовтня 2023 року не отримує фінансову допомогу від США. Європейському Союзу буде важко знайти ці гроші для України у разі, якщо Сполучені Штати не відновлять підтримку.