Резерви України виросли до $43,8 млрд. Це новий історичний рекорд

Безпрецедентний за обсягами фінансової допомоги березень вивів резерви НБУ на новий історичний максимум

Фото: НБУ / Flickr

Міжнародні резерви України в березні 2024 року виросли на 18% – до $43,76 млрд. Це новий історичний рекорд, свідчать дані Національного банку, опубліковані на його сайті.

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Попередній максимум був зафіксований 1 серпня 2023 року – $41,72 млрд.

Таке стрімке зростання резервів протягом березня пояснюється отриманням безпрецедентної фінансової допомоги від Заходу після кількамісячної паузи:

→ $4,90 млрд від ЄС;

→ $1,63 млрд від Світового банку під гарантії Японії й Великої Британії;

→ $1,47 млрд від Канади;

→ $880,7 млн від МВФ;

→ $118,2 млн від Японії;

→ $32,4 млн від Сербії.

Ще $286,2 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.

Водночаc на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті з резервів використали лише $363,5 млн, і ще $728,5 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку становив $1,79 млрд (на 18% більше, ніж у лютому).

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України ще на $266 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.