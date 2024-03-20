Якщо США припинять підтримку, ЄС буде важко знайти 50 млрд євро для України – Боррель
Європейському Союзу буде важко виділити додаткові 50 млрд євро для України у разі, якщо Сполучені Штати припинять підтримку. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Sud-Ouest.
"Якщо це станеться, то ситуація буде дуже складною. Важко уявити, що ми викладемо на стіл ще 50 млрд евро", – сказав Боррель.
За його словами, це могло б статися тільки за наявності політичної волі у країнах ЄС, однак для цього знадобилося б, зокрема, випустити спеціальні облігації.
"Однак ми далекі від угоди з цього приводу", – зазначив Боррель.
Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу Україні, заявляв раніше міністр фінансів України Сергій Марченко.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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