Якщо США припинять підтримку, ЄС буде важко знайти 50 млрд євро для України – Боррель

У ЄС можуть виникнути проблеми із наданням додаткової фінансової підтримки для України у разі зупинки допомоги з боку США

Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Європейському Союзу буде важко виділити додаткові 50 млрд євро для України у разі, якщо Сполучені Штати припинять підтримку. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Sud-Ouest.

"Якщо це станеться, то ситуація буде дуже складною. Важко уявити, що ми викладемо на стіл ще 50 млрд евро", – сказав Боррель.

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За його словами, це могло б статися тільки за наявності політичної волі у країнах ЄС, однак для цього знадобилося б, зокрема, випустити спеціальні облігації.

"Однак ми далекі від угоди з цього приводу", – зазначив Боррель.

Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу Україні, заявляв раніше міністр фінансів України Сергій Марченко.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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