Если США прекратят поддержку, ЕС будет тяжело найти 50 млрд евро для Украины – Боррель

В ЕС могут возникнуть проблемы с предоставлением дополнительной финансовой поддержки для Украины в случае остановки помощи со стороны США

Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Европейскому Союзу будет трудно выделить дополнительные 50 млрд евро для Украины, если Соединенные Штаты прекратят поддержку. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Sud-Ouest.

"Если это произойдет, то ситуация будет очень сложной. Трудно представить, что мы выложим на стол еще 50 млрд евро", – сказал Боррель.

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По его словам, это могло произойти только при наличии политической воли в странах ЕС, однако для этого понадобилось бы, в частности, выпустить специальные облигации.

"Однако мы далеки от соглашения на этот счет", – отметил Боррель.

Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов, если Конгресс США не примет решения о помощи Украине, заявлял ранее министр финансов Украины Сергей Марченко.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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