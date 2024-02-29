Лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине

Майк Джонсон подтвердил, что не будет выставлять на рассмотрение законопроект об иностранной помощи

Майк Джонсон (Фото - EPA WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не будет выставлять на рассмотрение законопроект об иностранной помощи, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ, которых члены Республиканской партии требовали в течение нескольких месяцев. Об этом он заявил на встрече в Белом доме лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом, пишет The Hill.

Джонсон отметил, что на этой встрече, в которой приняли участие лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, а также лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, он со своими идеями остался в один.

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Издание пишет, что в интервью Fox News спикер назвал правильными сообщения СМИ о том, что "лидеры ополчились против него".

В ходе переговоров Лидеры Конгресса были единственными, когда дело дошло до обращения к Джонсону с просьбой принять пакет иностранной помощи Сената на сумму $95 млрд, включая $60 млрд для Украины.

Джонсон дал понять, что не представит его на Палате представителей, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ, которых члены Республиканской партии требовали в течение нескольких месяцев.

Комментарий Джонсона прозвучал всего через несколько часов после того, как лидеры Конгресса приняли решение во избежание закрытия правительства (шатдауна).

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

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