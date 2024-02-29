Лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися щодо допомоги Україні

Майк Джонсон підтвердив, що не буде виставляти на розгляд законопроєкт про іноземну допомогу

Майк Джонсон (Фото - EPA WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не виставлятиме на розгляд законопроєкт про іноземну допомогу, оскільки в ньому відсутні положення про безпеку кордонів, яких члени Республіканської партії вимагали протягом кількох місяців. Про це він заявив на зустрічі в Білому домі лідерів Конгресу із президентом Джо Байденом, пише The Hill.

Джонсон зазначив, що на цій зустрічі, у якій узяли участь лідери більшості та меншості в Сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл, а також лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс, він зі своїми ідеями залишився на самоті.

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Видання пише, що в інтерв'ю Fox News спікер назвав правильними повідомлення ЗМІ про те, що "лідери повстали проти нього".

Під час переговорів Лідери Конгресу були єдиними, коли справа дійшла до звернення до Джонсона з проханням ухвалити пакет іноземної допомоги Сенату на суму $95 млрд, включно з $60 млрд для України.

Джонсон дав зрозуміти, що не представить його на Палаті представників, оскільки в ньому відсутні положення про безпеку кордонів, яких члени Республіканської партії вимагали протягом кількох місяців.

Коментар Джонсона прозвучав лише за кілька годин після того, як лідери Конгресу домовились, щоб уникнути закриття уряду (шатдауну).

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

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