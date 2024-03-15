"Будем просить G7 увеличить взносы". Марченко о плане Б, если США не выделят деньги
Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов, если Конгресс США не примет решение о помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона.
"Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", – сообщил Марченко.
Министр добавил, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.
Марченко подчеркнул, что Украина надеется, что в нижней палате (Конгресса. – Ред.) все же решение будет найдено.
"И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", – сказал он.
По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, для формирования пула партнеров доверия.
"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", – сказал министр.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
Читайте также: "Поступать иначе бессмысленно". В Палате представителей хотят принять помощь Украине до 22 марта