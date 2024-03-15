"Будем просить G7 увеличить взносы". Марченко о плане Б, если США не выделят деньги

Украина обратится к международным партнерам за поддержкой, если США не решат вопрос блокирования финансирования

Сергей Марченко (Фото - Минфин)

Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов, если Конгресс США не примет решение о помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона.

"Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", – сообщил Марченко.

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Министр добавил, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Марченко подчеркнул, что Украина надеется, что в нижней палате (Конгресса. – Ред.) все же решение будет найдено.

"И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", – сказал он.

По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, для формирования пула партнеров доверия.

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", – сказал министр.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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