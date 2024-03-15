"Проситимемо G7 збільшити внески". Міністр Марченко про план Б, якщо США не виділять гроші

Україна звернеться до міжнародних партнерів за підтримкою, якщо США не розв'яжуть питання із блокуванням фінансування

Сергій Марченко (Фото - Мінфін)

Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу Україні. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону.

"Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", – повідомив Марченко.

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Міністр додав, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Марченко наголосив, що Україна сподівається, що в нижній палаті (Конгресу. – Ред.) все ж таки рішення буде знайдено.

"І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", – сказав він.

За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, для формування пулу партнерів довіри.

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", – сказав міністр.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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