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Резерви України виросли до $41,7 млрд. Це новий історичний рекорд

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 16:33
Резерви України виросли до $41,7 млрд. Це новий історичний рекорд - Фото
Фото: depositphotos.com

Міжнародні резерви України в липні 2023 року виросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд, вказує Національний банк на своєму сайті.

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Попередній максимум був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.

Таке стрімке зростання резервів протягом липня пояснюється отриманням великої фінансової допомоги від Заходу:

$1,66 млрд від ЄС;
$1,50 млрд від Світового банку під гарантії Японії;
$1,25 млрд від США;

Ще $227,3 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.

За цей же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила лише $394,6 млн, а чистий продаж валюти Нацбанком становив $1,86 млрд (на 2,7% більше, ніж у червні).

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України ще майже на $266 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Андрій Водяний
НБУміжнародні резервифінансова допомога
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