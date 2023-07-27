Україна отримала $1,5 млрд під гарантії Японії

До державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Очікується, що уряд Японії надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку до кінця 2023 року.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

"Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України уряду Японії під час головування у G7, а також команді Світового банку", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше цього тижня Європейський Союз оголосив про виплату Україні шостого 2023 року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

18 липня 2023 року Японія посилила санкції проти РФ. Обмежила експорт уживаних автомобілів.

25 липня Японія задумалася над зняттям заборони експорту зброї. Серед причин – бажання допомогти Україні.

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