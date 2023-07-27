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Украина получила $1,5 млрд под гарантии Японии

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 14:40
Украина получила $1,5 млрд под гарантии Японии - Фото
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступило $1,5 млрд льготного финансирования под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка до конца 2023 года. 

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С начала полномасштабного вторжения России Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA). 

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины правительства Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

Ранее на этой неделе Европейский Союз объявил о выплате Украине шестого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.  

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Роман Брыль
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