Украина получила $1,5 млрд под гарантии Японии

В государственный бюджет Украины поступило $1,5 млрд льготного финансирования под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ожидается, что правительство Японии предоставит еще $2 млрд прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка до конца 2023 года.

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С начала полномасштабного вторжения России Украина получила более $581 млн льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины правительства Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Ранее на этой неделе Европейский Союз объявил о выплате Украине шестого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

18 июля 2023 года Япония ужесточила санкции против РФ. Ограничила экспорт подержанных автомобилей.

25 июля Япония задумалась над снятием запрета на экспорт оружия. Среди причин – желание помочь Украине.

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