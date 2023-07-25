"Пока Россия продолжает войну, мы поддерживаем Украину". ЕС выделил новый транш €1,5 млрд
Европейский Союз во вторник, 22 июня, объявил о выплате Украине шестого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.
С начала полномасштабной войны это уже 12-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года они выделяются ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.
"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета вовремя и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть ключевую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической стойкости страны", – прокомментировал получение транша министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 6 декабря 2022 года страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее предоставление Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
- 20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
Комментарии