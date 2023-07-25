"Пока Россия продолжает войну, мы поддерживаем Украину". ЕС выделил новый транш €1,5 млрд

Европейский Союз во вторник, 22 июня, объявил о выплате Украине шестого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру", – говорится в заявлении фон дер Ляен.



Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 12-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года они выделяются ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.

"С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета вовремя и в полном объеме. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть ключевую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической стойкости страны", – прокомментировал получение транша министр финансов Украины Сергей Марченко.