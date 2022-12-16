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Официально. Страны ЕС утвердили пакетное соглашение с 18 млрд евро для Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 09:00
Официально. Страны ЕС утвердили пакетное соглашение с 18 млрд евро для Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза в ночь на 16 декабря официально сообщил об утверждении пакетного соглашения, одним из пунктов которого стало выделение Украине 18 млрд евро. Об этом говорится на его сайте.

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Пакетное решение состоит из четырех компонентов:

→ постановление о внесении изменений в многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, позволяющих Евросоюзу использовать его средства для макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Это означает, что все страны-члены ЕС будут участвовать в этих усилиях;
→ директива о внедрении глобального минимального 15%-го уровня налогообложения для транснациональных и крупных европейских корпораций, также известная как Pillar II;
→ исполнительное решение о блокировании бюджетных 6,3 млрд евро для Венгрии из-за нарушения принципов верховенства права;
→ исполнительное решение, которое согласовывает план восстановления и устойчивости Венгрии и разблокирует замороженные ранее 5,8 млрд евро в виде грантов.

Письменная процедура принятия пакетного соглашения – это последний шаг в законодательном процессе ЕС.

Андрій Водяний
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