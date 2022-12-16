Официально. Страны ЕС утвердили пакетное соглашение с 18 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза в ночь на 16 декабря официально сообщил об утверждении пакетного соглашения, одним из пунктов которого стало выделение Украине 18 млрд евро. Об этом говорится на его сайте.

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Пакетное решение состоит из четырех компонентов:

→ постановление о внесении изменений в многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, позволяющих Евросоюзу использовать его средства для макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Это означает, что все страны-члены ЕС будут участвовать в этих усилиях;

→ директива о внедрении глобального минимального 15%-го уровня налогообложения для транснациональных и крупных европейских корпораций, также известная как Pillar II;

→ исполнительное решение о блокировании бюджетных 6,3 млрд евро для Венгрии из-за нарушения принципов верховенства права;

→ исполнительное решение, которое согласовывает план восстановления и устойчивости Венгрии и разблокирует замороженные ранее 5,8 млрд евро в виде грантов.

Письменная процедура принятия пакетного соглашения – это последний шаг в законодательном процессе ЕС.

Макрофинансовая помощь от ЕС позволит Украине профинансировать почти половину дефицита государственного бюджета в 2023 году.

Андрій Водяний

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