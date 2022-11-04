Верховная Рада приняла бюджет на 2023 год. Он имеет рекордные расходы в первую очередь из-за огромных расходов на войну, а также рекордный дефицит. Без помощи международных партнеров Украина не сможет заполнить эту финансовую дыру.

LIGA.net прочла документ и выбрала главные цифры.

Военные расходы: 1,141 трлн

Менее года назад депутаты еще не окунувшейся в войну Украины приняли госбюджет на 2022 год, в котором заложили 1,5 трлн грн расходов. Теперь в совершенно новых условиях этот показатель увеличился до 2,6 трлн — рост на 73%. Такого скачка не было ни в одном бюджете за всю историю.

Приоритет — безопасность и оборона, на которые предусмотрено 1,141 трлн грн. Это — 43% всех расходов, или 18,2% от ВВП.

Наибольший рост — у Минобороны: 857,9 млрд грн против 133,5 млрд в 2022 году. МВД также увеличило бюджет на более 100 млрд грн (до 209,8 млрд).

Выросли расходы и на Службу безопасности (с 16,15 до 22,24 млрд грн), и на Главное управление разведки (с 4,5 до 11,6 млрд грн).

Приоритет №2: 445 млрд грн на социальную политику

Следующая после военных расходов по приоритетности у правительства — социальная политика. На социальные программы и пенсии уйдет 17% из заложенных 2,6 трлн. В частности, на Минсоцполитики предусмотрено 445 млрд грн (против 318,8 млрд в бюджете-2022).

Наибольшая часть этих средств — 271,9 млрд грн — пойдет в Пенсионный фонд. Далее — субсидии (86,1 млрд) и поддержка малообеспеченных семей (53,4 млрд).

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что всего на социальное обеспечение будет направлено более 30% от всех расходов. Кроме Минсоцполитики, речь идет о медицине и образовании. Так, на Министерство здравоохранения заложили 174,9 млрд, на Минобразования — 142,8 млрд грн.

Гигантский дефицит: 1,3 трлн грн

Перекрыть собственными доходами 2,6 трлн расходов Украина сможет только наполовину, так что дефицит бюджета также на историческом максимуме — 1,3 трлн грн (20,6% от прогнозируемого ВВП).

Покрывать будем заимствованиями, в первую очередь внешними. Так, правительство хочет одолжить на внутреннем рынке 90,7 млрд грн, на внешнем — более 1,6 трлн (ими также будут возвращать предыдущие долги).

Руководство страны, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляло, что в 2023 году рассчитывает получить от международных партнеров — стран Запада и финансовых институций — $38 млрд на финансирование дефицита.

В бюджете вся ожидаемая помощь от партнеров указана как заимствование, но для Украины очень важно, чтобы как можно больше западного финансирования было в виде грантов, а не кредитов, ведь в следующем году госдолг Украины превысит 100% ВВП.

На еще один риск указывает Александра Бетлий, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций. Дело в том, что правительство ожидает самую большую сумму помощи от Международного валютного фонда — более 600 млрд грн.

"Но из того, что мы видим по выступлениям МВФ, они не готовы сейчас предоставить нам большую программу. У Фонда нет таких инструментов и механизмов, чтобы поддержать страну с проблемами, как у нас", — отметила она на дискуссии в Центре экономической стратегии.

По опыту этого года мы знаем, что когда в бюджете не хватает денег, а западной помощи недостаточно, Нацбанку приходится включать станок и печатать гривню.

Восстановление: 35,5 млрд грн на ликвидацию последствий агрессии РФ

Кроме покрытия дефицита бюджета, то есть денег, нужных здесь и сейчас, в Украине идут разговоры и о необходимости послевоенного восстановления. Об этом украинские чиновники говорят, в частности, и международным партнерам, от которых ожидают финансового участия (для начала хотя бы $17 млрд) и конфискации активов России в мире.

Но пока дело дальше разговоров не заходит, как было, например, на недавней конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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А пока помощи из-за границы нет, власти создали собственный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (в частности, для ремонта и строительства домов, объектов инфраструктуры и т.п.). На него в 2023 году планируется выделить 35,5 млрд грн. Еще 16 млрд грн правительство направит в поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства.

Есть и меньшие суммы по другим статьям бюджета. Так, 1,7 млрд грн субвенций дадут местным бюджетам "на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины".

Также есть субвенция местным бюджетам на 5,3 млрд грн "на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины".

На восстановление инфраструктуры и домов, в том числе пострадавших от войны, — 1,8 млрд.

Есть ли экономия на чиновниках?

В бюджете на 2022 год финансирование Государственного управления делами (ГУД) составило 2,9 млрд грн, в новом бюджете – 2,7 млрд (то есть минус 200 млн). К этому ведомству относится финансирование Офиса президента: здесь экономия на 40 млн грн — 1,09 млрд грн против 1,05.

"Пострадали" и государственные санатории, подчиненные ГУД, – было 180 млн, стало 150,2 млн.

Уменьшение финансирования Управделами аппарата Верховной Рады чуть больше — 2,689 млрд грн против 2,618 (минус 71 млн).

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров должен получить в 2023 году 8,5 млрд грн, в то время как в бюджете на 2022 год ему закладывали всего 4,9 млрд. Однако здесь есть нюанс. В прошлом бюджете к Секретариату Кабмина не относилась Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (она была в Минэкономики).

На эту службу в прошлом году заложили 6,7 млрд грн, теперь же — 6,2 млрд грн. Если эти 6,2 млрд грн вычесть из 8,5 млрд на Секретариат Кабмина, то получится 2,3 млрд грн против 4,9, то есть существенная экономия на Кабмине.

Богатый Укравтодор

Знаковое для нынешней власти учреждение также получило меньше денег, чем год назад, — 63,6 млрд грн (47,6 млрд грн — непосредственно ведомству и 16 млрд — как субвенции местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание автодорог).

В бюджете-2022 было 82,9 млрд грн (58,3 + 24,6 субвенции соответственно).

Но и почти 64 млрд звучит солидно, еще и во время войны. Для сравнения — "беднейшие" министерства: Минэкономики (3,3 млрд), МИД (6,1 млрд), Минветеранов (6,8), Минэнерго (5,2), Министерство стратегических отраслей промышленности (7,8), Минокружающей среды (10,6), Минрегион (10), Минагро (4,3), Минцифра (0,6), Мининфраструктуры (9,8 млрд, 6,1 из которых на строительство метро в Днепре и Харькове), Минспорта (3,8), Минкультуры (9,2) и Минреинтеграции (0,4).

В общей сложности финансирование 13 министерств обойдется в 77,9 млрд грн — то есть сумма, сопоставимая с бюджетом одного Укравтодора.

Телемарафон

Еще одна вещь, за которую власти нередко критикуют, — телевизионный марафон "Єдині новини", который выходит в эфир с начала полномасштабного вторжения. Противники такого формата указывают, что для демократии требуется плюрализм, а не единственная точка зрения по всем национальным телеканалам.

К примеру, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказывала в интервью, что в кулуарах представители ЕС говорили официальным лицам Украины, что пора "иметь альтернативные источники информации".

Однако пока намерения властей отказаться от марафона не видно. Более того, если после первого чтения на телемарафон и русскоязычный телеканал "Дом" закладывали 535 млн грн, то в окончательном варианте добавилось еще почти полтора миллиарда — до 1,9 млрд грн.

А вот на общественном вещателе "Национальной общественной телерадиокомпании", напротив, сэкономили — 1,5 млрд после 1,87 в прошлом бюджете.

КРАИЛ

Аббревиатура скрывает под собой Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Она появилась осенью 2020 года после принятия закона о регулировании азартных игр в Украине. Но министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров уже предлагает ее ликвидировать, мол, анализ показал, что она не нужна.

Если это произойдет, сколько бы сэкономил бюджет? В 2023 году — 86,8 млн грн.

Как сообщала КРАИЛ, по итогам девяти месяцев 2022 года за лицензии на организацию и проведение азартных игр и лотерей в бюджет уплачено 828,1 млн грн. Почти в десять раз больше, чем расходы на саму комиссию.

Конечно, возможная ликвидация не означает, что в бюджет больше не будут поступать деньги. Такой доход возможен благодаря легализации азартных игр, что с 2020 года принесло в бюджет 2,3 млрд грн.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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