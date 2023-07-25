"Поки Росія продовжує війну, ми підтримуємо Україну". ЄС виділив новий транш 1,5 млрд євро

Європейський Союз у вівторок, 22 червня, оголосив про виплату Україні шостого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру", – йдеться у заяві фон дер Ляєн.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 12-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі 1,5 млрд євро.

"Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати ключову роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", — прокоментував отримання траншу міністр фінансів України Сергій Марченко.