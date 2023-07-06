"Неймовірний результат в умовах війни". Резерви НБУ вийшли на історичний рекорд $39 млрд

Національний банк повідомив, що його міжнародні резерви у червні 2023 року збільшились майже до $39 млрд. Це історичний рекорд.

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"Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд. Рекордний показник за всю історію незалежної України. Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни", – написав у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

Попередній історичний максимум резервів Нацбанку становив $38,35 млрд, він був зафіксований у травні 2011 року.

На 1 червня міжнародні резерви України становили $37,3 млрд. НБУ пояснив, що значне збільшення резервів у червні пов'язане з надходженням фінансової допомоги з Заходу:

→ $1,6 млрд від ЄС;

→ $1,2 млрд від США;

→ $886 млн від МВФ;

→ $69,1 млн від Світового банку;

→ $15 млн від Фінляндії.

Розмір міжнародної допомоги був значно більшим, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", – заявив Пишний.