"Неймовірний результат в умовах війни". Резерви НБУ вийшли на історичний рекорд $39 млрд
Національний банк повідомив, що його міжнародні резерви у червні 2023 року збільшились майже до $39 млрд. Це історичний рекорд.
"Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд. Рекордний показник за всю історію незалежної України. Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни", – написав у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.
Попередній історичний максимум резервів Нацбанку становив $38,35 млрд, він був зафіксований у травні 2011 року.
На 1 червня міжнародні резерви України становили $37,3 млрд. НБУ пояснив, що значне збільшення резервів у червні пов'язане з надходженням фінансової допомоги з Заходу:
→ $1,6 млрд від ЄС;
→ $1,2 млрд від США;
→ $886 млн від МВФ;
→ $69,1 млн від Світового банку;
→ $15 млн від Фінляндії.
Розмір міжнародної допомоги був значно більшим, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.
"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", – заявив Пишний.
- На початку 2022 року Україна мала $29 млрд резервів. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, вони почали зменшуватися до літа та упали до рівня $22 млрд. Після цього завдяки масштабним вливанням валюти з Заходу резерви України почали швидкими темпами відновлюватися і вже в грудні перевищили довоєнний рівень.
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