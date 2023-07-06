"Невероятный результат во время войны". Резервы НБУ вышли на исторический рекорд $39 млрд
Национальный банк сообщил, что его международные резервы в июне 2023 года увеличились почти до $39 млрд. Это исторический рекорд.
"Международные резервы Украины достигли почти $39 млрд. Рекордный показатель за всю историю независимой Украины. Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны", – написал в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.
Предыдущий исторический максимум резервов Нацбанка составил $38,35 млрд, он был зафиксирован в мае 2011 года.
На 1 июня международные резервы Украины составили $37,3 млрд. НБУ пояснил, что значительное увеличение резервов в июне связано с поступлением финансовой помощи с Запада:
→ $1,6 млрд от ЕС;
→ $1,2 млрд от США;
→ $886 млн от МВФ;
→ $69,1 млн от Всемирного банка;
→ $15 млн от Финляндии.
Размер международной помощи был значительно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговым выплатам страны в иностранной валюте.
"Такой уровень резервов усиливает способность НБУ и дальше поддерживать курсовую стабильность", – заявил Пышный.
- В начале 2022 года у Украины было $29 млрд резервов. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, они начали уменьшаться к лету и упали до уровня $22 млрд. После этого, благодаря масштабным вливаниям валюты с Запада, резервы Украины начали быстрыми темпами восстанавливаться и уже в декабре превысили довоенный уровень.
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