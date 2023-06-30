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Украина получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 09:13
Украина получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты - Фото
Фото: посольство США / Facebook

Украина в четверг, 29 июня, получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты. Еще $15 млн поступили от Финляндии, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Деньги выплачиваются через целевой донорский фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine (Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине).

Эти гранты используются для покрытия социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета, не связанных с армией, таких как оплата труда государственных служащих, педагогов, выплата пенсий, социальная помощь.

Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать размер госдолга Украины, так как их не нужно будет возвращать.

Андрей Водяный
СШАзарплатыгрантбюджет-2023
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