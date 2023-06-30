Украина получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты
30.06.2023, 09:13
Фото: посольство США / Facebook
Украина в четверг, 29 июня, получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты. Еще $15 млн поступили от Финляндии, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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Деньги выплачиваются через целевой донорский фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine (Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине).
Эти гранты используются для покрытия социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета, не связанных с армией, таких как оплата труда государственных служащих, педагогов, выплата пенсий, социальная помощь.
Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать размер госдолга Украины, так как их не нужно будет возвращать.
- 22 июня Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.
- 29 июня стало известно, что Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, согласовав выделение второго транша в размере около $ 890 млн.
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