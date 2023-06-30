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Україна отримала від США грант у розмірі $1,2 млрд на зарплати

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 09:13
Україна отримала від США грант у розмірі $1,2 млрд на зарплати - Фото
Фото: посольство США / Facebook

Україна в четвер, 29 червня, отримала від США грант у розмірі $1,2 млрд на зарплати. Ще $15 млн надійшли від Фінляндії, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Гроші виплачуються через цільовий донорський фонд Світового банку в рамках проєкту PEACE in Ukraine (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Ці гранти йдуть на покриття соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, не пов'язаних з армією, таких як оплата праці державних службовців, педагогів, виплата пенсій, соціальна допомога.

Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати розмір державного боргу України, бо їх не потрібно буде повертати.

Андрій Водяний
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