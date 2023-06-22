П'ятий транш. Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро

Європейський Союз у вівторок, 23 травня, оголосив про виплату Україні п'ятого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу. Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", – йдеться у Twitter фон дер Ляєн.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це уже 11-й транш макрофінансової допомоги:

→ березень 2022 р. – 600 млн євро

→ травень 2022 р. – 600 млн євро

→ серпень 2022 р. – 1 млрд євро

→ жовтень 2022 р. – 2 млрд євро

→ листопад 2022 р. – 2,5 млрд євро

→ грудень 2022 р. – 500 млн євро

→ січень 2023 р. – 3 млрд євро

→ березень 2023 р. – 1,5 млрд євро

→ квітень 2023 р. – 1,5 млрд євро

→ травень 2023 р. – 1,5 млрд євро